Беларусь вышла в финал Международного конкурса артистов балета

В Москве завершился финал престижного Международного конкурса артистов балета, собравший участников из 30 стран мира - от Канады до Австралии.

Беларусь представили артистки балета Большого театра Беларуси: студентка Белорусской государственной академии музыки Анастасия Ярмош, а также учащаяся Государственного музыкального колледжа имени Глинки Ника Скребкова. Девушки вышли в финал конкурса.

По итогам балетной олимпиады Беларусь забрала бронзу в младшей возрастной категории - ее привезла Ника Скребкова. К слову, юные артистки уже сегодня уверенно держатся на пуантах перед профессионалами Большого театра Беларуси.

Ольга Лаппо, доцент кафедры пения и музыкально-театрального искусства Белорусской государственной академии музыки:

"Первый международный конкурс состоялся в 1969 году. В то время я училась в Москве, и мой уже супруг Виктор Владимирович Саркисян, он был первым лауреатом первого международного конкурса в Республике Беларусь. Тогда он произвел, конечно, фурор, и конкурс был очень сильный. Очень сложно было соревноваться с величайшими мастерами того времени. И сейчас вот этот конкурс, который мы сейчас просмотрели, настолько растет, искусство балета двигается вперед".

Ирина Скварко, заместитель декана по идеологической и воспитательной работе вокально-хорового факультета Белорусской государственной академии музыки:

"Белорусская балетная школа находится на высочайшем уровне, и, несомненно, мы можем дать фору любым коллегам. Конечно, мы гордимся в первую очередь нашими народными артистами, профессионалами своего дела. Это наше достояние, которое воспитывает профессионалов, лауреатов международных конкурсов".

Отметим, что в 2026 году конкурс артистов балета был посвящен Юрию Григоровичу - хореографу, балетмейстеру. Маэстро был художественным руководителем конкурса почти 50 лет.