"Беларусь 1", "Беларусь 24" и сайт www.tvr.by будут показывать "Евровидение 2019" в 22:00

Мадоннапредставит три трека

Но Мадонна действительно просто космическая! Сегодня она представит три трека в честь 30-летия хита: споет Like a prayer, Dark Ballet и премьера сингла Future.

Верка Сердючка, Кончита Вурст, Монс Селмерлев подготовили караоке для зрителей "Евровидения"

Более того, будет один очень мощный объединяющий момент. Верка Сердючка, Кончита Вурст, Монс Селмерлев подготовили караоке для зрителей "Евровидения". Так что, будьте готовы петь вместе с ними. И услышим также исполнение уже легендарного хита "Аллилуйя".





Вот при таком раскладе теперь уже продюсеры думают, как же все-таки не потерять интерес к соревновательной части. Ведь про конкурсантов забывать не стоит. На сцену выйдут представители 26 стран. ЗЕНА выступит во второй части шоу под 19-м номером. Сегодня белорусы смогут и голосовать.



Позавчера, во втором полуфинале, обладатель последнего билета в финал получил всего на один балл больше, чем 11-е место. Так что, я призываю всех белорусов голосовать максимально.



Кроме того, белорусские зрители вошли в топ-5 по активности в соцсетях. Это значит, что мы с вами массово обсуждаем участников "Евровидения".

Официальные хэштеги конкурса: #Eurovision, #DareToDream и #КакЯСмотрюЕвровидение