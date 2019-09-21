"Беларусь 3" покажет премьерную оперу Большого театра "Князь Игорь"

Премьера Большого театра! Новую интерпретацию оперы "Князь Игорь" увидят зрители "Беларусь 3" в формате высокого разрешения. Шестая версия спектакля по мотивам "Слово о полку Игореве" готовилась на протяжении трех лет. В 26 картинах - более 150 актеров. В сценарий вошли и партитуры, которые не исполнялись ни на одной сцене мира. Обновленная музыкальная редакция, благодаря клавиру из Москвы. Правки в него вносил лично композитор Бородин.



Зрители услышат ведущих мастеров сцены Большого театра: народных артистов Беларуси Нину Ломанович и Юрия Трояна. Премьера состоится сегодня в 22:15.