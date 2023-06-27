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Беларусь глазами французского фотохудожника - во Дворце искусства проходит персональная выставка Бенуа Виаллона

Взгляд на природу Беларуси через призму французской культуры. Во Дворце искусства проходит персональная выставка фотохудожника Бенуа Виаллона "Погружение в образы Беларуси". Почти десяток городов и несколько лет фотоохоты на то, что описывает нашу страну: Мирский замок, лица людей, архитектура столицы и последний европейский зубр. Автор приглашает в путешествие по Беларуси и предлагает найти время для ее созерцания. Сегодня последний день, когда можно посетить выставку в Минске.

Подобный проект об общенациональной эстетике экспонируется и в Петербурге: помимо пейзажей братской страны, в рамках проекта представлена красота и нашей природы.

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