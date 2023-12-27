Беларусь глазами зарубежных студентов в творческих композициях представлена в художественной галерее "Университет культуры"

Признание Беларуси через живопись, графику, художественную роспись. Своеобразный рассказ о нашей стране в своих работах подготовили зарубежные студенты. Все это - впечатления от посещения исторических ценностей красками - на полотнах и в творческих композициях. Полторы сотни работ представлены в художественной галерее "Университет культуры".