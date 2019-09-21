Беларусь на детском "Евровидении-2019" представит Елизавета Мисникова

Накануне поздно вечером Беларусь выбрала своего представителя на детское "Евровидение-2019". В Белтелерадиокомпании состоялся гала-концерт финала национального отбора. По итогам смешанного голосования победа досталась 14-летней Елизавете Мисниковой. Именно она отправится на престижный песенный форум в Польшу.

Первые эмоции победительницы и бэкстэйдж конкурса в репортаже Дарьи Тарасовой. Девичник на сцене национального отбора. На гала-концерте звучал исключительно женский вокал. И это впервые за всю историю конкурса. Хотя в общей сложности на евровизионную путевку претендовало более 800 юных артистов в разные сезоны. В этом году в финале 8 сольных исполнительниц, 2 команды и одна мечта на всех - заполучить статуэтку и спеть на всю Европу.



Гигантский бубен, светящиеся арки и пруд прямо на сцене - так финалисты экспериментировали с подачей композиций. Каждое действие вокалистов подсвечивали сотни световых приборов. Для трансляции задействовали самую разную технику. Снимали краны, стедикамы и рельсы. Сердце трансляции находится за пределами съемочной площадки и даже вне Белтелерадиокомпании. Главная участница национального отбора - "Ефросинья" - исполнительница без номера в гала-шоу. Сюда, в телестанцию на колесах, поступает сигнал с 12 камер, а после разлетается на экраны, чтобы шоу увидели не только в студии, но и в каждом доме.











Настроение на площадке задавал дуэт ведущих

Стендап-комик Андрей Макаенок и Хелена Мерааи, которая знает все о кухне песенного конкурса, вокалистка вела детское "Евровидение", которое в прошлом году принимала Беларусь, и сама в 2017 году представляла нашу страну на конкурсе. Новичков на евровизионном поприще поддержали и те, кому знакомо волнение перед большой сценой. В качестве приглашенных звезд представители Беларуси на детском "Евровидении" разных лет.







10 минут на то, чтобы выбрать голос детского "Евровидения"

Столько времени в прямом эфире отвели на онлайн-голосование. Выбирали телезрители и жюри. Состав последних до начала гала-концерта держался в секрете. Имя победителя узнали в недетское время. Елизавета Мисникова получила более полутора тысяч голосов от телезрителей и 10 баллов от жюри. Вышла на сцену первой и забрала сердце национального отбора. С песней "Пепельный" Лиза открывала гала-концерт. 5 лет музыкальной школы и занятия хореографией. Для Лизы нынешний нацотбор стал последним проходным на детское "Евровидение". В этом году вокалистке исполнилось 14. Ранее она трижды пыталась попасть в финал.







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