Беларусь на "Евровидении-2020" выступит в первой части первого полуфинала

Жеребьевка прошла в самом Роттердаме. Здесь определяли очередность полуфиналов "Евровидения". Беларусь выступит в первой части первого полуфинала - 12 мая. C нами будут соперничать артисты из Северной Македонии, Норвегии, России, Кипра, Литвы, Хорватии и Швеции, а также Азербайджана, Мальты, Израиля, Словении, Австралии, Украины, Румынии, Ирландии и Бельгии.



Сегодня в ратуше Роттердама состоялась и символическая передача ключей конкурса от прошлогоднего организатора Тель-Авива нынешнему хозяину песенного соревнования.



