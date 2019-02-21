Беларусь отметила День родного языка

Язык нашей родины, в которой есть решительность и твердое слово "честь", мягкое "нежность". Наш язык живет в школьных учебниках и произведениях литературы, сказках и научных исследованиях. Наконец, он живет в каждом из нас. И сегодня все мы несем ответственность за сохранение его для наших потомков. В День родного языка в нашей программе выйдет сразу несколько материалов на белорусском языке. Как страна отмечает праздник - продолжит Наталья Бордиловская.

В 20-летней истории легендарной группы J:МОРСбыло много знаков внимания и признаний от поклонников. Но такого привета артисты еще не видели - не слышали. Их белорусский рок на белорусском языке перепел японец. Его видеопослание, адресованное Минску, в считанные минуты взорвало YouTube.





27-летний Тадаши Нишимота живет в городе Осака. В песни J:МОРСвлюбился заочно. Стал изучать наш язык. Правда, точно неизвестно, что было первично: то ли мелодика белорусского слова повлияла на японца, который в жены выбрал белоруску.

Язык - это любовь

Девушка Маша из Минска очаровала иностранца настолько, что парень стал увлечен нашей культурой. В прошлом году белорусская жена привезла японского мужа на свою родину. Тадаши побыл в Мирском и Несвижском замках, посмотрел столицу, побыл на концерте кумиров.





Господин Нишимота - не первый белорусскоязычный японец. На филфаке БГУ вспоминают Кена Сибато - сегодня профессор Цукубского университета. В 2015 учился у нас, увлекся словом Богдановича и перевел "Венок" на японский язык.

Язык - это дипломатия

На филологическом факультете БГУ готовят специалистов, которые будут преподавать белорусский язык за рубежом. Это белорусы, которые предполагают учительствовать за пределами Родины, и зарубежные студенты, которые белорусское слово повезут к своим землякам.

Люси Бускс мечтает о профессии посла, будущую дипломатическую миссию хотела бы осуществлять в Беларуси. Учащаяся Национального института иностранных языков Франции, парижанка, не имеет никаких славянских корней. Увлеченность нашим вектором объясняет просто: нравится. Белорусский язык она изучает у себя на родине, практиковаться едет в Минск.

Учится читать Купалу и Коласа на языке оригинала. И с белорусскими ровесниками принципиально по-белорусски обсуждает новинки моды. Хотя наш состав француженке дается непросто.

Язык - это мода

Белоруска по отцу, красноярская по рождению Катя Тикота разработала собственный дизайнерский бренд. На модной линейке особый успех у вещей с белорусским набором букв. Броские фразы Катя придумывает сама.





Мода - это вкус. В центре столицы энтузиасты белорусского с родным языком знакомят через национальную кухню. Тертюха, халявки, крылатый вепрь, торбочки - это все можно есть.

Тысячи собранных здесь рецептов не претендуют на статус высокой кухни. Одни из флагманов отечественного ресторанного бизнеса предлагают блюда, которые исторически готовили в разных регионах Беларуси. Языковые диалекты - в названиях простой крестьянской и более замысловатой шляхетской еды. Тыквянка, верещака, крупник. Древние и современные повара были и остаются переводчиками из стародавнего на сегодняшний язык. Они же за мультикультурный диалог: в нынешнем меню есть и татарские, и еврейские блюда.

Язык - это вера

Хлеб духовный. В православных вузах из уст преподавателей и студентов все чаще звучит белорусское. От лекций и занятий по-белорусски к церковным богослужениям, которые все в большем числе приходов и храмов, кроме как на классическом для литургий - церковнославянском, проходят еще и на белорусском языке.

В прошлом году сработали. В этом году получили премию "За духовное возрождение". Обе христианские конфессии (и католики, и православные) подарили белорусам перевод "Евангелия" на родном языке. Дело многолетнее.