Беларусь признали лучшей страной для агроэкотуризма

Информацию опубликовал российский научно-популярный журнал. С такой оценкой согласны и туристы. Например, гости из Бурятии сейчас отдыхают в усадьбе Пуховичского района, где знакомятся с колоритной национальной кухней и традиционными обрядами - бьют масла, ткут пояса.