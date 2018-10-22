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Беларусь признали лучшей страной для агроэкотуризма

Информацию опубликовал российский научно-популярный журнал. С такой оценкой согласны и туристы. Например, гости из Бурятии сейчас отдыхают в усадьбе Пуховичского района, где знакомятся с колоритной национальной кухней и традиционными обрядами - бьют масла, ткут пояса.

А в Смолевичском районе в одном из хозяйств разводят коней и развивают иппотерапию. На отдых приезжают воспитанники районного детского центра.  

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