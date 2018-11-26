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Беларусь прощается с участниками детского "Евровидения-2018"

Победитель определен - им стала Роксана Венгель из Польши.По итогам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 215 баллов. Международный конкурс наша страна принимала во второй раз. За право выиграть в главном детском песенном шоу Европы боролись рекордные 20 стран. И, как отмечают участники и зрители, оно получилось масштабным и зрелищным. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский на 11-ой строчке. Музыкальный перформанс от нашего участника в кулуарах детского "Евро" окрестили самым высокотехнологичным.


Второе место у представительницы Франции. Анжелина Нава исполнила песню на родном языке, на третьей строчке австралийка Джаэль.

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