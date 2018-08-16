Беларусь простилась с Николаем Кириченко

Именно этим подмосткам Николай Михайлович был верен около 50 сезонов. Здесь он прожил около 90 ролей и в сентябре планировал приступить к репетициям нового спектакля. Но болезнь оказалась сильнее. Сердце актера перестало биться 14 августа. Ему было 72 года. Последние цветы кумиру несли поклонники, коллеги, среди которых десятки его учеников, некоторые играли с ним в одних спектаклях. Во время гражданской панихиды были зачитаны слова соболезнования от Главы государства.