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Беларусь простилась с композитором Игорем Лученком

Беларусь простилась с народным артистом СССР, композитором Игорем Лученком. Гражданская панихида проходила в Доме офицеров.

Проводили Игоря Лученка как подобает народному артисту, под аплодисменты. Композитор будет похоронен на Восточном кладбище Минска.

"Я в песню уйду…" памяти народного артиста Беларуси, композитора Игоря Лученка.

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