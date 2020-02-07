Беларусь простилась с народным артистом Борисом Луценко. Знаменитого режиссера не стало 5 февраля на 83 году жизни. Уже завершилась панихида в Театре имени Горького. Здесь Луценко прослужил 37 лет и стал поистине крестным отцом успеха Русского драматического."Гамлет", "Трехгрошовая опера" и "Трагедия человека"до сих пор самые кассовые спектакли в афише. Почтить память легендарного режиссера пришли актеры ведущих театров Беларуси, драматурги и сценаристы, руководители культурных учреждений, представители министерств. В последний путь Бориса Ивановича проводили овациями. Народного артиста Беларуси Бориса Луценко похоронят на Московском кладбище Минска.



