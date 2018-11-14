Беларусь простилась с народным артистом Советского Союза Игорем Лученком

Человек, чья музыка десятилетиями звучала из радиоприемников от Калининграда до Владивостока. Минчанин, который повышал свое композиторское мастерство в консерваториях Ленинграда и Москвы, вернулся в Беларусь, чтобы прославить "свой родны кут" за тысячи километров. Его песни знает, пожалуй, каждый на постсоветском пространстве. Гражданская панихида прошла в Доме офицеров. За три часа проститься с маэстро пришли сотни людей. Одним из первых возложен венок от Президента Беларуси. Множество цветов - как знак почтения любимому композитору. Прощались с маэстро близкие, друзья и коллеги, а также те, кто знал Игоря Лученка лишь по телеэкрану. О человеке, с которым ассоциируют национальное песенное искусство, - Елена Бормотова.

Дом офицеров в траурных атрибутах. Уже у входа черные ленты на белых колоннах, скорбная музыка и молчащий рояль. Прощание с народным артистом Советского Союза Игорем Лученком проходит в здании, которое для композитора значило очень много. Даже интервью журналистам он, как правило, назначал здесь.

И эта сцена неоднократно становилось бенефисной для композитора. Сегодня она в черном бархате с приглушенным светом. Портрет Игоря Лученка работы его друга - фотографа Юрия Иванова. Знаменитый прищур глаз, так знакомый всем его близким. Которым так сложно поверить в уход.

Лученок - это имя синоним и имя бренд белорусской песни. Окончив Минскую консерваторию, он продолжал учебу в Ленинграде и Москве, ученик Тихона Хренникова, произведения которого звучали со всех радиоприемников страны. Их исполняли Кобзон, Лещенко, “Песняры”, “Сябры”. Сотни песен и множество симфонических произведений. Игорь Лученок стал первым белорусом, кому заложили звезду на Аллее звезд в Москве.

В августе Игорь Лученок отметил 80-летие. Юбилейные мероприятия проходили еще и в прошлом месяце. Он принимал поздравления от коллег, друзей, учеников, ведь Лученок несколько лет был ректором консерватории. А сегодня эти люди приносили цветы уже в память о нем.

Первый венок - от Главы государства. Это не только дань памяти композитору, который прославил Беларусь во всем мире. Ведь песни Лученка звучали со всех радиоприемников Советского Союза. Это личная благодарность Президента. Александр Лукашенко не раз встречался с народным артистом. Оба преданы Беларуси, оба помнят и чтят историю. А его "Мой родны кут", который с детства знает каждый белорус, многие считают народной песней. "Через искусство - к миру и взаимопониманию" награда от Президента Игорю Лученку на "Славянском базаре в Витебске". Он через музыку смог выстроить крепкие связи с десятками стран.