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Беларусь раскачала Европу и Австралию! В Минске прошло детское "Евровидение"
Накануне в Минске отзвучалодетское "Евровидение". Организатором и координатором красочного шоу выступила Белтелерадиокомпания. Маленькие звездочки из 20 стран зажигали на космической сцене "Минск-Арены". И это абсолютный рекорд конкурса по количеству участников. Вдвое больше, чем в предыдущем сезоне, и число проголосовавших. Подробный отчет будет предоставлен через неделю, но уже сейчас специалисты называют песенный конкурс одним из самых масштабных в его биографии. По итогам голосования публики и жюри Хрустальный микрофон достался Роксане Венгель из Польши. Белорусский представитель Даниэль Ястремский на 11-ой позиции. Что осталось за кадром трансляции -в репортаже Инны Пилевич.
Творческий хаос в пузыре для делегаций или "делегейшн бабл". Так называют место отдыха конкурсантов и их свиты. Здесь перед трансляцией шоу горячо от накала страстей. Конкурсанты используют каждую свободную минуту для интервью и репетиций. Команды поддерживают своих воспитанников даже внешним видом.
В зале аншлаг. Чтобы впечатлить зрителя, часть танцпола отдана танцовщикам с зеркалами. Отражаем софиты и зажигаем.
Выступление как выход в открытый космос. Площадка словно парит в окружении звезд. Для яркой картинки в эфире задействовано только осветительных приборов около 1 200. Подсвечены даже трибуны. За зрелищную картинку в ответе сотни профессионалов.
Беларусь звучит на "Минск-Арене"восьмой. Даниэль Ястремский представляет стильный номер на песню "Time". С помощью красочной графики и декораций артист во время исполнения путешествует виртуально.
Пока артисты выступают на сцене, их команды волнуются здесь, в "делегейшн бабл". Все происходящее транслируется на экраны в режиме реального времени. Такой вот интернациональный кинотеатр.
Кому отдать Хрустальный микрофон - совместное решение жюри и зрителей. По итогам голосования награда достается Роксане Венгель.
13-летняя вокалистка - первая победительница детского "Евровидения"в истории Польши. На втором месте Анжелина из Франции. На третьем Джаэль из Австралии. Беларусь одиннадцатая. Аудитория на кураже, а соцсети заполнены постами с хештегом Light Up. Впереди новая евровизионная интрига. До конца года будет объявлена следующая столица конкурса. А ее в отличие от взрослого конкурса выбирают независимо от страны-победительницы.
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