Беларусь сегодня отмечает День письменности

Поздравление участникам и гостям торжеств направил Президент Александр Лукашенко.

"Сердечно поздравляю вас с юбилейным, 25, Днем белорусской письменности, который отмечается в этом году на гостеприимной брестской земле. Этот праздник - знаковое событие в культурной жизни страны, свидетельство красы и силы белорусского языка, духовных традиций нашего народа. Многие столетия письменное слово передает из поколения в поколение вечные идеалы красоты, добра, справедливости. Является животворным источником мудрости и знаний, надежным спутником каждого человека на его жизненном пути", - говорится в поздравлении.

Юбилейные, 25-е, торжества принимает древний Иваново. В городе работает наша съемочная группа. И на связи со студией Ольга Медведь.

Сейчас мы находимся в самом сердце города Иваново. Именно здесь с минуты на минуту официально стартует День белорусской письменности. Десятки журналистов, литераторов, представители творческой интеллигенции, чиновники, местные жители и туристы в ожидании традиционных фанфар и перерезания красной ленточки.

Открытию предшествовала торжественное шествие, посвященное юбилейному Дню письменности, а также 595-летию города. Колонна участников и гостей прошла буквально по всем центральным улицам с песнями и танцами, тем самым показывая значимость мероприятия. Город Иваново просто расцвел накануне такого масштабного форума. Как именно, давайте узнаем от местных жителей.

Утром участники акции "Дорога к святыням" высадили у ивановской школы № 4 так называемый сад молитвы. Продолжается фестиваль книги и прессы. Вот уже второй день вокруг выставочных стендов собираются желающие подержать в руках новые издания и побеседовать с современными авторами.