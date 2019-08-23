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Беларусь сегодня простилась с легендарным диктором Ильей Курганом

По театральной традиции в последний путь Илью Кургана проводили аплодисментами.

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