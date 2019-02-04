Беларусь сегодня узнает имена финалистов национального отбора на "Евровидение-2019"

В полдень в Белтелерадиокомпании начнется прослушивание претендентов. Следить за происходящим можно онлайн на сайте медиахолдинга tvr.by. В этом году на адрес проекта поступило рекордное количество заявок - 113. Свои композиции прислали музыканты из 16 стран, в том числе США, Казахстана, Великобритании, Нигерии. В списке претендентов есть и новички, и участники отборов на взрослое и детское "Евровидение" прошлых лет: Зена, Анжелика Пушнова, группы Aura, "PROвокация" и Napoli. Оценивать композиции будет жюри: композиторы, аранжировщики, вокалисты и продюсеры. Фокус-группа определит финалистов нацотбора, которые представят свои песни в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Победитель итогового гала-концерта и отправится в мае на "Евровидение" в Тель-Авив.