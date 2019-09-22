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Беларусь выбрала голос детского "Евровидения"
Елизавета Мисникова представит нашу страну на престижном международном форуме в Польше. Кстати, страна-соседка принимает конкурс впервые. А наша делегация отправится на детское "Евровидение" уже в 17-й раз - Беларусь участвует в песенном шоу с момента его основания.
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Нынешний финал в студии "600 метров" напоминал настоящий девичник. Впервые в истории проекта итоговый гала-концерт звучал исключительно девичьими голосами. На евровизионную путевку претендовали 10 финалисток: 8 сольных исполнительниц и 2 вокальных бэнда. Победителя выбирали путем смешанного голосования, учитывая мнение национального жюри и телезрителей. Отличницей, по версии обоих, стала Елизавета Мисникова. Вокалистке поставили сразу две десятки. С танцевальным хитом "Пепельный", который написали Кирилл Гуд и Наталья Тамбовцева, Лиза открывала гала-концерт, вышла на сцену под номером один и стала первой в нацотборе. Для исполнительницы нынешний сезон стал последним проходным на детское "Евровидение", ведь ей уже исполнилось 14 лет. Ранее она трижды штурмовала национальный кастинг, а в этом году ей все же удалось забрать его главный трофей - стилизованное сердце.
Девочка учится в музыкальной школе и занимается хореографией, а среди кумиров Лизы американская исполнительница Рианна. До ноября каждый день вокалистки расписан. Команда представительницы Беларуси на детском "Евровидении-2019"уже начала готовить номер к международному эфиру. Возможно, "Пепельный" на конкурсе услышим в акустической версии.
Пожелаем Елизавете удачи.
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