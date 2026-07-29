Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

"Беларусьфильм" приступил к съемкам детектива "19.91"

"Беларусьфильм" запустил в кинопроизводство детектив "19.91". 

В основе сюжета - повесть современного белорусского писателя Андрея Федоренко. Двое воинов-интернационалистов находят в Афганистане древние сокровища, тайно вывозят их в Советский Союз, а в 1991-м украшения всплывают в белорусском городке.

География съемок огромная: Минск, Пуховичи, Заславль, Роков и не только. Режиссер Кирилл Халецкий лично отсмотрел почти 6,5 тыс. заявок на роли.

Будут выпущены четыре серии по 44 минуты и полнометражная версия. Премьера фильма запланирована на 2027 год.

Разделы:

КультураОбществоКино

Теги:

Беларусьфильмфильм
x

Читайте также