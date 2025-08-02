"Беларусьфильм" снимает спортивную сагу об академической гребле

"Беларусьфильм" начал съемки спортивной саги об академической гребле. Над кинолентой работает на 100 % белорусская команда. В фильме будут использованы кадры, снятые на 16-миллиметровую кинопленку.

В последний раз Национальная киностудия обращалась к спортивной теме в 1973 году. Фильм "Трамплин" стал последним повествованием об отечественном спорте.

С 25 июля белорусское кино пробует новый вид спорта. Спортивная сага "Переломный момент" об академической гребле должна стать особенной в коллекции отечественного кинематографа.

Говорить "Стоп! Снято!" пока рано, ведь съемки в самом разгаре. Уже снят дубль номер 8613. Несколько дней на площадке шум и суета сменяются тишиной, закрытыми дверьми и стуком хлопушки. Для съемочной группы в 60 человек это привычный уклад. Работа с 11 до 19, почти без перерывов на обед и отдых. Все сцены стараются отснять за 2-3 дубля. Планы наполеоновские: успеть к "Лістападу", а главное - выполнить поручение главы государства.

Режиссер Дмитрий Сорока использует все технические и профессиональные возможности киностудии. Для него это первый полный метр. Подвести никак нельзя, ведь держать ответственность прежде всего перед отечественным кинематографом придется рублем.