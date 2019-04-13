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Беларусьфильм готовит первое историческое фэнтези
Экранизируют "Авантюры Прантиша Вырвича" - часть трилогии писательницы Людмилы Рублевской. В основе фильма - приключения белорусских "мушкетеров" времен Рэчы Паспалітай. К слову, последний раз к историческому наследию страны в кинематографе обращались 15 лет назад фильмом "Анастасия Слуцкая". А старт новой картине дали в январе. Участвует только белорусская команда: от режиссера до массовки. На одной из локаций побывала наша съемочная группа. В Лиду отправилась Лидия Заблоцкая.
Территория Лидского замка пока закрыта от экскурсий. Здесь - телепорт в 18 век. На одной территории - Радзивиллы, Огинские и Сапеги. Чтобы максимально передать атмосферу, использовали средневековые костюмы, еду и крепостные стены. К слову, на них и будет завязан весь экшн белорусского фэнтези.
Прыжки с 15-метровых стен и ночные сражения на саблях. Съемки кульминации исторических "Авантюр" проходили после полуночи. На неделю четырехугольную достопримечательность Лиды присвоили Полоцку. Именно там, по сценарию, романтичный шляхтич Вырвич и его наставник, алхимик Ледник отыщут важный для Беларуси артефакт.
Однако говорить "Стоп, снято!" пока рано. Впереди у съемочной группы - квест в Несвиже, Бобруйске и Мире протяженностью в два месяца. Кинокарту с маршрутом готовил лично режиссер.
Тщательнейшим образом подходили к тому, где мы будем снимать и что мы будем делать.
На площадке всего одна камера. В иных локациях максимум три. Постановщики пояснили: для единственного объектива удобнее выставить свет. Поэтому минутная беседа с гетманом Радзивиллом записывалась несколько часов. Для каждого героя и каждой фразы свой дубль.
Отдельный мир среди трейлеров костюмваген. Эксклюзивно для саги сшили более двух сотен нарядов и обуви. Для приятной глазу картинки - микс исторических эскизов и трендовых выкроек. Оба главных героя появятся на экране в шести образах.
Это будет один из тех случаев, когда сценарий - не вырванные эпизоды из книги. Для фильма даже дописали несколько постановочных сцен. Так, магнатская охота, которой и начинаются "Авантюры", - задумка режиссера. Главное различие между книгой и лентой - в языке. В оригинале "Авантюры" рассказаны на белорусском. Но фильм адаптировали на русский язык для стран СНГ.
Приключения в исторической обертке публика увидит сразу в двух форматах. Кроме полнометражной версии - четыре серии по 26 минут для телезрителей. Премьерные показы пройдут в декабре этого года.
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