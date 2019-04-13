Беларусьфильм готовит первое историческое фэнтези

Экранизируют "Авантюры Прантиша Вырвича" - часть трилогии писательницы Людмилы Рублевской. В основе фильма - приключения белорусских "мушкетеров" времен Рэчы Паспалітай. К слову, последний раз к историческому наследию страны в кинематографе обращались 15 лет назад фильмом "Анастасия Слуцкая". А старт новой картине дали в январе. Участвует только белорусская команда: от режиссера до массовки. На одной из локаций побывала наша съемочная группа. В Лиду отправилась Лидия Заблоцкая.



Территория Лидского замка пока закрыта от экскурсий. Здесь - телепорт в 18 век. На одной территории - Радзивиллы, Огинские и Сапеги. Чтобы максимально передать атмосферу, использовали средневековые костюмы, еду и крепостные стены. К слову, на них и будет завязан весь экшн белорусского фэнтези.



Прыжки с 15-метровых стен и ночные сражения на саблях. Съемки кульминации исторических "Авантюр" проходили после полуночи. На неделю четырехугольную достопримечательность Лиды присвоили Полоцку. Именно там, по сценарию, романтичный шляхтич Вырвич и его наставник, алхимик Ледник отыщут важный для Беларуси артефакт.





Однако говорить "Стоп, снято!" пока рано. Впереди у съемочной группы - квест в Несвиже, Бобруйске и Мире протяженностью в два месяца. Кинокарту с маршрутом готовил лично режиссер.



Тщательнейшим образом подходили к тому, где мы будем снимать и что мы будем делать.



На площадке всего одна камера. В иных локациях максимум три. Постановщики пояснили: для единственного объектива удобнее выставить свет. Поэтому минутная беседа с гетманом Радзивиллом записывалась несколько часов. Для каждого героя и каждой фразы свой дубль.



Отдельный мир среди трейлеров костюмваген. Эксклюзивно для саги сшили более двух сотен нарядов и обуви. Для приятной глазу картинки - микс исторических эскизов и трендовых выкроек. Оба главных героя появятся на экране в шести образах.