"Беларусьфильм" приступил к реставрации советских фильмов

Увидеть "Приключения Буратино", "Я родом из детства" и "Сказку о звездном мальчике" в 4К-формате без склеек и зернистости. "Беларусьфильм" раскрыл архивы и приступил к реставрации советских фильмов. Знакомые ленты, снятые на устаревшие пленки "Свема", поэтапно переходят в Full HD. Их освежают и для интернет-платформ, и для дистрибьюторов. Наши фильмы готовы показать в Японии, Корее и Соединенных Штатах. Как кадры возвращают к исходникам спустя десятилетия, расскажет Лидия Заблоцкая.





В лаборатории "Беларусьфильма" реанимируют старые киноленты

У меня в руках копия той самой легендарной "Красной Шапочки" - в позитиве. Здесь мы видим розовые кадры. Раньше эту ленту показывали по телевидению. Здесь расстояние 300 метров. Если же полностью показать все 14 частей фильма, то получится более 4 километров. Именно столько предстоит отсмотреть специалисту: убрать изъяны, пыль и царапины.

Большинство картин Советского Союза осталось на кинопленке марок "Тасма" и "Свема". Последняя не лучшего качества и без пометки "на долгие годы". Пусть "Беларусьфильм" и считался легендарной студией, но коробки пленок отправлялись в республику по остаточному принципу. Результаты видим сами: спустя десятилетия в золотом фонде тысячи артефактов. Периодически бабины доставляют из Дзержинска, чтобы "прооперировать" каждую полнометражку, а это 124 тысячи кадров. Явные недостатки исправляют спиртом и скотчем, а невидимые изъяны удаляются в специальной "стиральной машине".

В следующий тур проходят ленты, которые переводят в цифровой формат. С этим справляется вертикальный сканер. Он моментально читает кадры на ленте. Зачастую копируют, кстати, тоже с копий. Оригинальные киноленты хранятся в Москве. Скан - лишь промежуточный этап для дальнейшей реставрации.

Полнометражным лентам возвращают первоначальные цвета и четкость

"Волшебная палочка" из инструментария фотошопа удаляет практически все технические дефекты. За соседней машиной способны убрать ту самую "розовину": часто именно красный пигмент сохраняется на выцветшей от времени пленке. С помощью цветокоррекции возвращают и потерявшиеся цвета, и контрастность. Добавляют и нужную четкость картинке. Оттого фильм кажется свежим.

Обновленные ленты покажут в Японии, Корее и США

Финальные правки вносят через изображение на мониторе, стоимость которого - почти однокомнатная квартира. Потому с цветами не ошибаются. Вся реставрация длится два месяца и стоит в три раза дешевле, чем в России. За последние 8 месяцев обновили с десяток фильмов. Список формируют по заказу дистрибьюторов: именно они подсказывают, на какой фильм зритель купит билет за рубежом.

Отреставрированные фильмы разместят на интернет-платформах