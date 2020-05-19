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"Беларусьфильм" реставрирует художественные ленты производства СССР
Классику "на бобинах" переводят в цифру. "Беларусьфильм" реставрирует художественные ленты производства СССР. Некоторые старые фильмы в новом качестве уже можно увидеть на YouTube-канале киностудии Belarusfilm Digital. Специалисты улучшают качество звука и изображения, особенно разница заметна в цветокоррекции. Удаляются механические и оптические повреждения, незаметны и характерные шумы. Зрителям предлагают оценить по-новому музыкальные отрывки фильма "Не покидай..." 1989 года, "Летние впечатления на планете Z" и несколько анимаций.Сейчас в студии постпродакшена работают над пятью лентами, среди них - драма Виктора Турова "Я родом из детства". Ее опубликуют после реставрации на платформе YouTube.
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