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"Беларусьфильм" снимет экранизацию романа Короткевича "Черный замок Ольшанский"

Исторический блокбастер по Короткевичу готовит Национальная киностудия "Беларусьфильм". Съемки с рабочим названием "Черный замок" начнутся уже в апреле. Права на экранизацию романа киностудия выкупила более 10 лет назад у племянницы Владимира Короткевича. Но "созрел" кинопроект только сейчас. Под него выделили субсидию. Сценарий по мотивам первоисточника написал продюсер Глеб Шпригов. А за реализацию взялся российский режиссер Кирилл Кузин. В его портфолио много работ в жанре фэнтези. Архитектурным прототипом романа стал Гольшанский замок - резиденция рода Сапег в Гродненской области. Киноверсию с привидениями в 84-м представил народный артист БССР Михаил Пташук. Но тогда все натурные съемки прошли за пределами страны. На этот раз снимать будут в Беларуси. Маршрут построен в три десятка локаций. В том числе в кадре окажется костел Святой Вероники в деревне Селище, усадьба Чапских в Прилуках, Мирский замок и многие другие памятники архитектуры.

На сегодняшний день мы можем объявить, что проекту не просто быть - он сейчас в работе. Фильм очень сложный, сложный в плане постановок, очень много сложных элементов. Кроме того, мы впервые работаем с субсидией, то есть выделяются целевые деньги на конкретный фильм, приходится большое количество документов оформлять, процедура закупки, но вместе с тем работа продвигается очень активно - в ближайшее время мы представим экспертному совету то, что мы наработали, мы хотим провести защиту и представить актеров.
Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм"

Часть съемок пройдет и в новых студийных павильонах киностудии. На этой неделе состоится защита постановочного проекта. После этого киностудия объявит исполнителей главных ролей. Предварительно свое участие подтвердили в том числе звезды российского кино. Завершить съемки планируют до начала июля. Фильм выйдет весной 2024 года.

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