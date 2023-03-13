"Беларусьфильм" снимет экранизацию романа Короткевича "Черный замок Ольшанский"

На сегодняшний день мы можем объявить, что проекту не просто быть - он сейчас в работе. Фильм очень сложный, сложный в плане постановок, очень много сложных элементов. Кроме того, мы впервые работаем с субсидией, то есть выделяются целевые деньги на конкретный фильм, приходится большое количество документов оформлять, процедура закупки, но вместе с тем работа продвигается очень активно - в ближайшее время мы представим экспертному совету то, что мы наработали, мы хотим провести защиту и представить актеров.

Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм"