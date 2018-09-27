"Беларусьфильм" в октябре представит мультфильм "Лагодны воўк"

"Беларусьфильм" закончил подготовку новой анимационной короткометражки. В октябре национальная киностудия представит зрителям мультфильм "Лагодны воўк". Над шестиминутной историей команда работала более полугода. В основе - сказка писательницы Елены Масло. Дед-хипстер, чуткий волк - современные герои заговорят голосами Виктора Манаева и Александра Ждановича. Фольклорность придают мотивы группы "Нагуаль". Лента прописана белорусскими афоризмами. С титрами на русском и английском языке.