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"Беларусьфильм" в октябре представит мультфильм "Лагодны воўк"

"Беларусьфильм" закончил подготовку новой анимационной короткометражки. В октябре национальная киностудия представит зрителям мультфильм "Лагодны воўк". Над шестиминутной историей команда работала более полугода. В основе - сказка писательницы Елены Масло. Дед-хипстер, чуткий волк - современные герои заговорят голосами Виктора Манаева и Александра Ждановича. Фольклорность придают мотивы группы "Нагуаль". Лента прописана белорусскими афоризмами. С титрами на русском и английском языке.

Анимационная история не закончится на одной сказке. В конце ноября творческий тандем режиссера и писательницы приступит к созданию второго мультфильма - "Красавец и чудовище".

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