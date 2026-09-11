Белгосфилармония готовится к открытию концертного сезона

Белгосфилармония готовится выходить из летнего антракта. Предварит симфонический сезон проект "Шедевры мирового органного искусства".

15 сентября для меломанов прозвучит новая программа "Виват, орган!". Уже два десятилетия в проекте принимают участие белорусские музыканты и гости из-за рубежа.

В 2026 году шедевры мировой классики исполнит нидерландский именитый музыкант Жан-Пьер Стайверс. В программе прозвучит музыка Баха, Рахманинова, Брамса и других композиторов.