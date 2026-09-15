Белгосфилармония открывает 89-й концертный сезон

В Белгосфилармонии торжественно поднят Государственный флаг Беларуси. Церемония приурочена сразу к двум знаковым событиям: ко Дню народного единства и к началу 89-го концертного сезона.

Вечером 15 сентября Большой зал филармонии соберет меломанов на концерте органной музыки из цикла "Шедевры органного искусства". Проект станет прологом к началу нового сезона.

Этот год для многих коллективов филармонии юбилейный. 35-летие отметит коллектив "Классик-Авангард", 60 лет встретит легендарная фольклорная группа "Купалинка". А в апреле 2027-го 100-летие отпразднует Государственный академический симфонический оркестр Беларуси.

Сергей Пукита, гендиректор Белорусской государственной филармонии: "В сентябре 2027 года мы будем открывать юбилейный, 90-й сезон Белгосфилармонии. У нас уже есть договоренность с Белтелерадиокомпанией. Мы подготовим цикл документальных фильмов - проект, который будет рассказывать историю нашей филармонии. Также готовится большой концерт, в котором будут участвовать все коллективы филармонии".

16 сентября на бис выступит Государственный академический симфонический оркестр Беларуси. В афише произведения Рахманинова. Минская публика услышит "Симфонические танцы", Симфонию № 2 ми минор и Концерт № 3 ре минор для фортепиано с оркестром. За дирижерским пультом будет маэстро Александр Анисимов.