Белгосфилармония вошла в тройку лучших в странах СНГ

Такой высокий рейтинг концертная организация приобрела в результате анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций выступлений на сайтах и в соцсетях. Проведение интернет-концертов - новый формат для стран СНГ. Сотрудники нашей филармонии оперативно отреагировали на требование времени и предложили всемирной публике много концертов для просмотра в интернете. Выступления в филармонии разножанровых коллективов - как записи из фондов Белтелерадиокомпании, так и исполненные в онлайн-режиме.



В первую тройку популярного рейтинга вошли также Московская государственная академическая филармония и филармония имени Шостаковича в Санкт-Петербурге.



