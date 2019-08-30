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"Белкнига" ко Дню белорусской письменности выпустила "Литературный шоколад"

"Белкнига" ко Дню белорусской письменности выпустила уникальный тематический набор - "Литературный шоколад". В наборе 12 маленьких квадратных шоколадок, оформленных портретами классиков белорусской литературы: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Петруся Бровки, Максима Танка и Аркадия Кулешова. Шоколад презентуют как сувенир гостям праздника.

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