Сыграться за неделю. Белорусская академия музыки запускает новый образовательный проект "Молодежный симфонический оркестр Беларуси".

По результатам конкурсного отбора в состав сводного коллектива вошли 29 музыкантов из профильных колледжей со всех регионов. На протяжении недели участников ждут репетиции, занятия, а также мастер-классы от ведущих мастеров сцены.

Итогом недельной работы станут открытые концертные программы на знаковых столичных площадках. Первое выступление оркестра запланировано на 8 августа у городской ратуши в Верхнем городе.