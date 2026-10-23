Белорусская драматургия в Китае: спектакль "Вечар" показывают на театральном фестивале в Пекине

Республиканский театр белорусской драматургии находится с гастролями в Пекине. Ведущий коллектив национальной пьесы представляет страну на престижном международном форуме. На несколько дней Пекин погрузился в атмосферу театральной культуры Беларуси. Общечеловеческие ценности звучат без границ и языковых барьеров.

Пекинский народный художественный театр - главная драматическая сцена Китая. Более 60 лет здесь создается своя уникальная школа. Театр называют "храмом китайского искусства", здесь же искушенный зритель ближе знакомится с иностранной культурой. В программе международного фестиваля - спектакль "Вечар" Республиканского театра белорусской драматургии.

Белорусская драма понятна китайскому зрителю

Это история о человеческом одиночестве, любви и дружбе. Спектакль по пьесе Алексея Дударева китайской публике уже знаком. В 2025 году постановку восторженно встретил Шанхай. Успех запомнился, и театр получил приглашение покорить столицу Поднебесной.

Светлана Науменко, директор Республиканского театра белорусской драматургии:

"Это очень важный бесценный опыт. Во-первых, мы на отклики китайского зрителя реагируем и понимаем, что становимся еще более открытыми. Вы знаете, что китайские зрители невероятно чувствительные, сердечные, отзывчивые, и любое ощущение, которое их трогает, передается нам вдвойне".

Анастасия Василевич, руководитель Центра белорусской драматургии при РТБД:

"Когда китайские коллеги отсмотрели весь наш материал, стало удивлением, что "Вечар" вызвал очень большой резонанс и отклик. Когда мы сыграли две работы, они настолько полюбили этот спектакль, что пригласили нас второй раз с ним же. В третий раз уже мы поехали в Пекинский народный художественный театр, поскольку они посмотрели эту работу и точно так же выразили свое восхищение".

Разговор на универсальном языке

В центре сюжета - трое пожилых людей: Василь, Анна и Гастрит, а еще опустевшая белорусская деревня, где жизнь будто застыла в ожидании вестей от уехавших в город детей. Для китайского зрителя 1,5 часа наедине с героями превращаются в разговор на универсальном, понятном каждому языке. Этим "Вечар" и интересен.

Игорь Сидорчик, актер Республиканского театра белорусской драматургии:

"Мы волновались, когда впервые играли. И сейчас волнуемся, когда в Пекине будут смотреть спектакль. Но критерием того, что нас понимают, нас услышали, была реакция зала. Китайский зритель воспринимает юмор, у них есть сочувствие, есть моменты тишины. Те, кто был в зале, говорили, что были люди, которые плакали".

Несмотря на то, что разговор у колодца идет на белорусском языке, китайские субтитры, видеопроекции, символы помогают ближе понять классическую белорусскую драматургию. Настоящие эмоции в переводе не нуждаются, ради искренности пекинские зрители и пришли в зал.

"Каждый год мы смотрим привозные спектакли, но мне кажется, что эта пьеса из Беларуси - классика страны. Мы специально посмотрели, о чем она: она об одинокой жизни пожилых людей. Это в какой-то мере задевает за живое. Наверняка в этой пьесе есть что-то наставительное, будет чему поучиться. Мы пришли именно с этой целью", - поделилась зрительница.

Теплый прием - то, что чувствует РТБД, приезжая в Китай, об этом поделились за кулисами. Творческий диалог Минска и Пекина выходит на новый уровень, а реакция зрителей говорит сама за себя.