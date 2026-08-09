Белорусская капелла им. Ширмы снова покорила зрителей на Тирольском фестивале

Тирольский фестиваль снова покорился белорусским артистам. Хоровая капелла Республики Беларусь имени Григория Ширмы вернулась с длительных гастролей.

Белорусы уезжали в небольшой австрийский город Эрль на Тирольский международный фестиваль. Там звучали как зарубежные, так и белорусские композиторы. Сами выступления происходили не только в Эрле, но и в небольшом немецком городке, где белорусская труппа дала сольный концерт.

Ольга Янум, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Беларуси им. Г. Ширмы: "В этом году у нас состоялись две значимые совершенно новые постановки. Это "Летучий голландец" Рихарда Вагнера и выдающееся произведение Джакомо Пуччини "Сестра Анжелика". Блестящий состав солистов, невероятные режиссеры приехали на этот фестиваль".

"В этом году загруженность была несколько больше, чем в предыдущие годы, поскольку в сжатые сроки нужно было сделать две новые постановки: "Летучий голландец" Рихарда Вагнера и "Сестра Анжелика" Джакомо Пуччини. Это были постановки на сцене с режиссерскими, музыкальными репетициями, поэтому нагрузка в этом году для женского хора была даже более объемная, чем для мужского", - рассказала ассистент главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы Беларуси им. Г. Ширмы Ольга Карпей.

Беларусь покоряет меломанов на Тирольском фестивале уже 10 лет и за это время фактически стала штатным сотрудником одного из самых масштабных форумов в Австрии.