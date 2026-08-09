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Белорусская капелла им. Ширмы снова покорила зрителей на Тирольском фестивале

Тирольский фестиваль снова покорился белорусским артистам. Хоровая капелла Республики Беларусь имени Григория Ширмы вернулась с длительных гастролей.

Белорусы уезжали в небольшой австрийский город Эрль на Тирольский международный фестиваль. Там звучали как зарубежные, так и белорусские композиторы. Сами выступления происходили не только в Эрле, но и в небольшом немецком городке, где белорусская труппа дала сольный концерт.

Ольга Янум, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Беларуси им. Г. Ширмы

Ольга Янум, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Беларуси им. Г. Ширмы: "В этом году у нас состоялись две значимые совершенно новые постановки. Это "Летучий голландец" Рихарда Вагнера и выдающееся произведение Джакомо Пуччини "Сестра Анжелика". Блестящий состав солистов, невероятные режиссеры приехали на этот фестиваль".

ассистент главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы Беларуси им. Г. Ширмы Ольга Карпей

"В этом году загруженность была несколько больше, чем в предыдущие годы, поскольку в сжатые сроки нужно было сделать две новые постановки: "Летучий голландец" Рихарда Вагнера и "Сестра Анжелика" Джакомо Пуччини. Это были постановки на сцене с режиссерскими, музыкальными репетициями, поэтому нагрузка в этом году для женского хора была даже более объемная, чем для мужского", - рассказала ассистент главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы Беларуси им. Г. Ширмы Ольга Карпей.

Беларусь покоряет меломанов на Тирольском фестивале уже 10 лет и за это время фактически стала штатным сотрудником одного из самых масштабных форумов в Австрии.

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

музыкафестиваль
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