Белорусская конкурсантка "Витебска-2026" приоткрыла секреты своего репертуара

Представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026" Елена Кузнецова в "Актуальном интервью" поделилась своим конкурсным репертуаром.

"Я подобрала конкурсный репертуар, который обладает хорошими техническими вокальными характеристиками и из которого можно сделать шоу. Надеюсь, у меня это получится воплотить на сцене Летнего амфитеатра", - выразила надежду собеседница.

Сцена Летнего амфитеатра - это то, о чем девушка мечтала в детстве. Елена - уроженка Витебщины, поэтому часто наблюдала за происходящим на главной концертной площадке города на Западной Двине. Теперь она уже сама представляет Беларусь на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни.

Елена Кузнецова

"Мировой хит я пока не раскрываю, я изменила эту композицию, она не будет такой, какая звучала на национальном отборе. Это будет яркая, динамичная, харизматичная песня, которая раскроет мой творческий огненный потенциал. Это будет славянский хит - лирическая композиция, отличающаяся от мирового хита. Впервые я ее исполнила в День Независимости Республики Беларусь. Это некий ремикс композиции. Первая часть - русская народная песня "Стороной дождь", вторая - белорусская народная песня "Туман ярам", а все завершится песней Полины Гагариной "Колыбельная", - приоткрыла завесу тайны Елена Кузнецова.