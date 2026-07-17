Белорусская конкурсантка "Витебска-2026" приоткрыла секреты своего репертуара
Представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026" Елена Кузнецова в "Актуальном интервью" поделилась своим конкурсным репертуаром.
"Я подобрала конкурсный репертуар, который обладает хорошими техническими вокальными характеристиками и из которого можно сделать шоу. Надеюсь, у меня это получится воплотить на сцене Летнего амфитеатра", - выразила надежду собеседница.
Сцена Летнего амфитеатра - это то, о чем девушка мечтала в детстве. Елена - уроженка Витебщины, поэтому часто наблюдала за происходящим на главной концертной площадке города на Западной Двине. Теперь она уже сама представляет Беларусь на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни.
"Мировой хит я пока не раскрываю, я изменила эту композицию, она не будет такой, какая звучала на национальном отборе. Это будет яркая, динамичная, харизматичная песня, которая раскроет мой творческий огненный потенциал. Это будет славянский хит - лирическая композиция, отличающаяся от мирового хита. Впервые я ее исполнила в День Независимости Республики Беларусь. Это некий ремикс композиции. Первая часть - русская народная песня "Стороной дождь", вторая - белорусская народная песня "Туман ярам", а все завершится песней Полины Гагариной "Колыбельная", - приоткрыла завесу тайны Елена Кузнецова.