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Белорусская академия искусств признана лучшим вузом на международном форуме "PUSHKA"
Белорусская академия искусств признана лучшим вузом на III Международном форуме инноваций в промышленном дизайне "PUSHKA", который проходит в Москве. Наши молодые дизайнеры стали лучшими сразу в нескольких номинациях. Так, беспилотный автомобиль Ивана Воронковича способен не только безопасно и комфортно перевозить пассажиров, но и вовремя заряжать электромобиль, не теряя времени на остановки. Анна Тарасюк удивила жюри практичным дизайном кухонной вытяжки и умным роботом-пылесосом, который не только убирает, но и учит детей в игровой форме выбрасывать мусор, разделяя его на стекло, бумагу и органику.
В этом году в форуме "PUSHKA" участвовали молодые дизайнеры из России, Беларуси, Турции, Китая, Италии и Финляндии. На конкурс представлено около 500 работ. Победители получают шанс встретиться с реальными заказчиками и получить возможность воплотить свои проекты в реальность.
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