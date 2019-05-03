Белорусская делегация "Евровидения" уже в Тель-Авиве. ЗЕНА готовится к первой репетиции

Представительница Беларуси на "Евровидении" сегодня прилетела в Тель-Авив, где состоится престижный музыкальный форум . В составе официальной белорусской делегации более 20 человек. Это креативная команда - хореографы, педагог по вокалу, режиссер-постановщик шоу, бэк-вокал и балет, стилисты, а также сотрудники Белтелерадиокомпании, которые будут следить за подготовкой певицы к музыкальному форуму в эфире сразу двух телеканалов страны - "Беларусь" 1 и "Беларусь 24".

Помимо делегации из Минска, есть представители из Москвы и Киева. В полном составе делегация соберется уже в Тель-Авиве. Первая проба конкурсной сцены состоится уже завтра - у ЗЕНЫ первая репетиция на главной площадке конкурса в Expo Tel Aviv. Там же станут известны подробности ее номера. Напомним, Беларусь выступит под номером 8 в первом полуфинале шоу - 14 мая. За каждым шагом певицы можно будет следить в "Дневниках "Евровидения", а также в выпусках новостей.