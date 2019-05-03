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Белорусская делегация на "Евровидении-2019" прибыла в Тель-Авив
Наша команда на песенном форуме успешно приземлилась в аэропорту имени Бен-Гуриона. Сегодня же прилетели и другие участники первого полуфинала: Сан-Марино, Польша и Чехия. Конкурсанты дали интервью одному из местных телеканалов и отправились в отель по соседству с евродеревней. Вместе с ЗЕНОЙ в Израиль прилетела вся творческая команда - режиссер-постановщик, хореограф, педагог по вокалу, бэк-вокал, а также танцоры-трикеры. За подготовкой нашей представительницы будут следить и специалисты Белтелерадиокомпании.
Напомним, уже завтра у Беларуси первая репетиция на конкурсной сцене в Expo Tel Aviv. Горячие кадры из Израиля смотрите в выпусках новостей, а также в "Дневниках "Евровидения".
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