Белорусская делегация отправилась на фестиваль Эмира Кустурицы

Минск, Вена, Белград. Авиарейсом и потом триста километров в горы - такой путь сегодня преодолевает творческая делегация белорусов, которые станут участниками фестиваля Эмира Кустурицы. По приглашению киномаэстро молодые музыканты нашей страны вместе с ректором Белорусской государственной академии музыки три дня проведут в центре праздника искусств.

Подробнее - Наталья Бордиловская. Со слов Кустурицы, не так давно достопримечательностями этого места были фонарный столб и стог сена. Теперь сербская глубинка под названием Дрвенград - центр самого эпатажного форума мира. Так о фестивале знаменитого кинорежиссера говорят мировые звезды - гости его малой родины Брюс Уиллис, Джонни Депп, Моника Белуччи. До неузнаваемости деревню своих предков Кустурица изменил в 2004 к съемкам ленты "Жизнь как чудо". Теперь это цивильное, но этноколоритное место. И с 2008 здесь живет фестиваль "Кустендорф" - сначала киношный, теперь это форум искусств.







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Наши на фестиваль Кустурицы приглашены впервые. Зимой на базе Белорусской академии музыки прошли предварительные прослушивания, которые в виртуальном режиме оценивал сам маэстро. И победителей Кустурица определял лично. Фестиваль - это концерты и конкурс. Его участниками станут четверо белорусов: учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки и две студентки консерватории. Юные таланты сыграют на кларнете, скрипке, фортепиано и покажут свой вокал.







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