Белорусская песня для детского "Евровидения" получила новое звучание

Даниэль Ястремский готовится презентовать акустическую версию композиции "Time". Юный вокалист перепел трек вместе с автором музыки, композитором Кириллом Ермаковым. Вчера артисты снялись в клипе. Акустическая версия песни звучит целиком на английском. Премьера клипа намечена на воскресенье. Как проходили съемки, смотрите в дневниках детского "Евровидения" по будням в 20:55 на "Беларусь 1".

А вчера "Минск-Арена" начала готовиться к детскому "Евровидению". На время проведения конкурса ледовую площадку застелили термостойким покрытием. И уже сегодня на арене начинается монтаж сцены.