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Белорусская песня для детского "Евровидения" получила новое звучание
Даниэль Ястремский готовится презентовать акустическую версию композиции "Time". Юный вокалист перепел трек вместе с автором музыки, композитором Кириллом Ермаковым. Вчера артисты снялись в клипе. Акустическая версия песни звучит целиком на английском. Премьера клипа намечена на воскресенье. Как проходили съемки, смотрите в дневниках детского "Евровидения" по будням в 20:55 на "Беларусь 1".
А вчера "Минск-Арена" начала готовиться к детскому "Евровидению". На время проведения конкурса ледовую площадку застелили термостойким покрытием. И уже сегодня на арене начинается монтаж сцены.
Детское "Евровидение" пройдет в Минске 25 ноября. Еще есть возможность прочувствовать атмосферу конкурса вместе с 15 000 зрителей. Доступны билеты на генеральную репетицию шоу.
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