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Белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном фестивале

Деревянная белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном фестивале в Амстердаме. Такая информацию появилась на страничке Facebook лондонского архитектурного бюро Spheron Architects, сотрудники которого являются авторами проекта. Среди конкурентов на конкурсе были храмы из Индии, Турции, Таиланда, Португалии, Ирана, Австралии и Сингапура.

Отметим, церковь святого Кирилла Туровского и всех святых покровителей белорусского народа была построена в Лондоне два года назад как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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