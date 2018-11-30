Деревянная белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном фестивале в Амстердаме. Такая информацию появилась на страничке Facebook лондонского архитектурного бюро Spheron Architects, сотрудники которого являются авторами проекта. Среди конкурентов на конкурсе были храмы из Индии, Турции, Таиланда, Португалии, Ирана, Австралии и Сингапура.