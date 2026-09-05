Белорусские исполнители на фестивале "Настроение лето" бросили вызов капризной погоде

Фестиваль "Настроение лето" у Дворца спорта в Минске продолжает радовать минчан и гостей столицы. Даже несмотря на капризную погоду, концертная программа собрала своих зрителей. Сегодня на сцене выступают белорусские исполнители. Хэдлайнер вечера - Александр Солодуха.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

"Я много работаю. Страна меня разрывает в клочья. Я только что примчался с "Беларусьфильма", где были съемки "Фактор.by 60+", пятый сезон, второе шоу. Нескончаемый поток заказов, концертов, съемок, выступлений, записей".

"Настроение лето" продлится до 27 сентября. А значит, ближайшие 3 недели по выходным у Дворца спорта вас ждут яркие концерты, творческие встречи и кинопоказы под открытым небом.