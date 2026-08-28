Белорусские замки и крепости вошли в мировой рейтинг лучших

Белорусское историческое наследие получило высокое международное признание. Сразу 39 отечественных памятников архитектуры - от величественных резиденций до древних руин - вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений планеты.

Теперь белорусские достопримечательности официально соседствуют в списках с Версалем и Тауэром.

Настоящей сенсацией стала Брестская крепость. В общемировом зачете легендарная цитадель заняла 285-е место из 7 738 объектов. Следом за ней в списке лидеров идут знаменитый Несвижский замок и королевская резиденция в Гродно.