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Белорусские реставраторы заявили о сенсации: обновлено полотно Ильи Репина
Белорусские реставраторы заявили о сенсации. Уже обновлено и готово увидеть свет редкое и до этого почти неизвестное полотно Ильи Репина. Специалисты реставрационных мастерских Национального художественного музея не просто вернули сильно поврежденной работе экспонабельный вид. Они открывают зрителю новые грани самой личности художника.
Подробнее - Наталья Бордиловская. Входя в мастерскую, мы ожидали увидеть яркое полотно с присущими Репину выразительными красками. Но то, что показали реставраторы, всего лишь эскиз коричневых тонов, в который нужно вглядываться. Это не живопись и не графика, это уголь на холсте. Репин любил писать сыпучими материалами (пастелью, соусом). Работа даже в том изначальном авторском виде требует значительного зрительного напряжения. Этот же, написанный на рубеже 19 и 20 веков и пролежавший десятилетия этюд, очевидно, к нам пришел в плачевном состоянии. Одеть в раму и застеклить - сегодня работа готова к экспонированию. И только специалисты скажут о виртуозности мастера, который год назад взялся за эту реставрацию! С множественными разрывами и проколами полотно нужно было обновить без всякого клея. Нет - краскам и содержащим жидкость составам, иначе шедевр неисправимо покрылся бы пятнами. Живописная работа, к которой писался этот эскиз, хранилась в харьковской галерее. Во время Великой Отечественной масштабное полотно было утеряно, тогда как этюд углем благополучно сохранился. Уцелевшая сквозь время... Но главная уникальность этой работы - в ее содержании.
"Иди за мной, Сатано..." - название работы, которая открывает малоизвестного Репина - художника, который много работал с библейскими сюжетами. Об этой тематике классика долго умалчивалось. На самом же деле, еще обучаясь в академии художеств, Репин религиозен и в творчестве! Он оставил множество картин, посвященных Иисусу Христу.
К сюжету диалога Спасителя и Сатаны во время сорокадневного пребывания Иисуса в пустыне Репин обращался не единожды
Прочитывая ключевой евангельский момент, художник долго искал подачу главных образов, стремился достоверно передать их характер. Оценить отреставрированную работу зритель сможет уже этой осенью. Реставрация этого полотна только началась. Основатель гомельской живописной школы Сергей Ковровский жил и творил в 20-ые годы прошлого столетия. Картина "Точильщик" - сюжетно проста, но показательна для своей эпохи: материальная неустроенность творцов тех времен читается по самому холсту - он сшит из нескольких частей, весь в заплатках. К реставраторам картина попала из постоянной экспозиции музея и туда же вернется, но уже с новым подрамником и закрепленным красочным слоем. Картина начала 18-го столетия с множеством фрагментов утраченного изображения. Консервация полотна состоялась. Сейчас самая тонкая работа - восстановление рисунка. Точка в авторстве этого полотна не поставлена. Последнее слово за реставраторами. Для окончательного ответа понадобится еще год.
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