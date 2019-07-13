Белорусские реставраторы заявили о сенсации: обновлено полотно Ильи Репина

Белорусские реставраторы заявили о сенсации. Уже обновлено и готово увидеть свет редкое и до этого почти неизвестное полотно Ильи Репина. Специалисты реставрационных мастерских Национального художественного музея не просто вернули сильно поврежденной работе экспонабельный вид. Они открывают зрителю новые грани самой личности художника.



Подробнее - Наталья Бордиловская. Входя в мастерскую, мы ожидали увидеть яркое полотно с присущими Репину выразительными красками. Но то, что показали реставраторы, всего лишь эскиз коричневых тонов, в который нужно вглядываться. Это не живопись и не графика, это уголь на холсте. Репин любил писать сыпучими материалами (пастелью, соусом). Работа даже в том изначальном авторском виде требует значительного зрительного напряжения. Этот же, написанный на рубеже 19 и 20 веков и пролежавший десятилетия этюд, очевидно, к нам пришел в плачевном состоянии. Одеть в раму и застеклить - сегодня работа готова к экспонированию. И только специалисты скажут о виртуозности мастера, который год назад взялся за эту реставрацию! С множественными разрывами и проколами полотно нужно было обновить без всякого клея. Нет - краскам и содержащим жидкость составам, иначе шедевр неисправимо покрылся бы пятнами. Живописная работа, к которой писался этот эскиз, хранилась в харьковской галерее. Во время Великой Отечественной масштабное полотно было утеряно, тогда как этюд углем благополучно сохранился. Уцелевшая сквозь время... Но главная уникальность этой работы - в ее содержании.



"Иди за мной, Сатано..." - название работы, которая открывает малоизвестного Репина - художника, который много работал с библейскими сюжетами. Об этой тематике классика долго умалчивалось. На самом же деле, еще обучаясь в академии художеств, Репин религиозен и в творчестве! Он оставил множество картин, посвященных Иисусу Христу.





К сюжету диалога Спасителя и Сатаны во время сорокадневного пребывания Иисуса в пустыне Репин обращался не единожды