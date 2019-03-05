Белорусские танцовщики представят нашу страну на отборочном туре конкурса World of dance

В этом году на один из самых популярных международных турниров во Львов отправится команда Центра современной хореографии. Как концертному составу удалось пройти отбор, расскажет Дарья Тарасова.



Хореографический нон-стоп для этих хрупких девочек - привычный ритм. Они ежедневно работают в зале, даже несмотря на травмы. В своем юном возрасте IDH kids Crew уже находится в топе турнирных таблиц, в этом году команда стала вице-чемпионом Беларуси в групповом исполнении. А чтобы получить допуск к международному форуму, ребятам необходимо было пройти видеоотбор. Так, в танцевальной схватке с IDH сойдутся еще 34 команды. Решение постановки - это большой стилистический микс. В своем конкурсном номере IDH Сrew сфокусируется на уличных стилях. Команда покажет хореографию с элементами хип-хопа, джаз-фанка, вога, вакинга. Несмотря на то, что коллектив женский, поэкспериментируют и с брейк-дансом.