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Белорусские танцовщики представят нашу страну на отборочном туре конкурса World of dance

В этом году на один из самых популярных международных турниров во Львов отправится команда Центра современной хореографии. Как концертному составу удалось пройти отбор, расскажет Дарья Тарасова.

Хореографический нон-стоп для этих хрупких девочек - привычный ритм. Они ежедневно работают в зале, даже несмотря на травмы. В своем юном возрасте IDH kids Crew уже находится в топе турнирных таблиц, в этом году команда стала вице-чемпионом Беларуси в групповом исполнении. А чтобы получить допуск к международному форуму, ребятам необходимо было пройти видеоотбор. Так, в танцевальной схватке с IDH сойдутся еще 34 команды. Решение постановки - это большой стилистический микс. В своем конкурсном номере IDH Сrew сфокусируется на уличных стилях. Команда покажет хореографию с элементами хип-хопа, джаз-фанка, вога, вакинга. Несмотря на то, что коллектив женский, поэкспериментируют и с брейк-дансом.

Во Львов IDH Crew отправится за день до старта первенства. По правилам конкурса, каждой команде отводится лимитированное время для того, чтобы опробовать танцевальную площадку. Новое шоу -новые образы. Костюмы, в которых танцовщики выйдут на украинскую сцену, уже в разработке. Индивидуальных эскизов не будет. Главная задача перформанса - сосредоточить внимание жюри на хореографии. Штурмовать престижный танцевальный форум IDH Сrew отправится 15 марта. Состязание во Львове - это лишь допуск на мировой финал. Главный приз отборочного тура - билет на чемпионат World of the dance в Америке. Родина престижного танцевального ивента -Лос-Анджелес.

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