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Белорусскими учеными найдена единственная в стране плавильная печь XVIII века
Археологическая экспедиция в агрогородке Илья Вилейского района стала сенсацией. Впервые в Беларуси обнаружены остатки стеклодельной мануфактуры XVIII века. В их числе конструкция плавильной печи. Исследователи получили уникальные данные по технологии производства 300-летней давности. Мануфактура принадлежала графам Сологубам. Среди артефактов и фрагменты готовой продукции мастеров того времени, инструменты и личные вещи. Это нательный крестик, столовый нож с клеймом, пуговица.
Археологи продолжают раскопки. Все находки после исследований отправятся в фонды Института истории Национальной академии наук Беларуси. Саму же плавильную печь ожидают консервация и музеефикация.
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