Белорусский фильм "Одно на двоих" получил награду на фестивале ШОС

Белорусский фильм "Одно на двоих" завоевал международную награду на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. За победу боролись кинематографисты из восьми стран, среди которых Беларусь, Россия, Китай, Иран и государства Центральной Азии.

Белорусская картина режиссера Ивана Павлова "Одно на двоих" получила награду в номинации "Лучший монтаж". Ее обладателем стала монтажер фильма Ольга Решетникова.

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. В мае 2021 года они ценой собственных жизней увели терпящий крушение самолет от жилых кварталов Барановичей, спасая сотни людей.

Новая награда стала еще одним подтверждением, что белорусские фильмы находят отклик не только у отечественного зрителя, но и уверенно заявляют о себе на международной арене. Белорусская делегация также приняла участие в деловой программе форума, который прошел в курортном городе Чолпон-Ата. Представители киноиндустрии обсудили перспективы международного сотрудничества, новые проекты и совместное кинопроизводство.