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Белорусский "Патетический дневник памяти" впервые на сцене Большого театра России
"Патетический дневник памяти" от Большого театра Беларуси впервые на сцене Большого театра России. Показ приурочен ко Дню единения народов двух стран.
Это не просто спектакль, это летопись истории Беларуси. Она охватывает несколько периодов: мирное довоенное время, начало войны, оккупацию, партизанскую борьбу и финальный акцент - освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Самые сильные эпизоды, где через пластику и новые стенографические решения передали весь ужас уничтожения белорусского народа во время войны, - это Хатынь, минское гетто и детский концлагерь Красный берег, который называли конвейером смерти.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Это те сюжеты, которые благодаря нашей деликатности мы не всегда хотели раскрывать и говорить об этом, уважая в прошлом дружеские отношения, которые сегодня не всегда выдерживают испытание временем. Если скрывать и что-то приукрашивать, это будет не наша история. А мы хотим рассказать о нашей небольшой Беларуси, которая приняла на себя первый, самый мощный удар и выдерживала все 4 года. Я бы сказала, что сама история сподвигла нас на то, чтобы говорить о ней правдиво, искренне, с сердечной болью и на разрыв".
Более полугода творческая группа спектакля провела в архивах для того, чтобы детально изучить геноцид фашистов против мирного населения Беларуси. Поэтому "Патетический дневник памяти" - это реальные истории фронтовиков, партизан и подпольщиков, воспоминания узников концлагерей и гетто, которые словно сошли со страниц истории.