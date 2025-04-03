Белорусский "Патетический дневник памяти" впервые на сцене Большого театра России

"Это те сюжеты, которые благодаря нашей деликатности мы не всегда хотели раскрывать и говорить об этом, уважая в прошлом дружеские отношения, которые сегодня не всегда выдерживают испытание временем. Если скрывать и что-то приукрашивать, это будет не наша история. А мы хотим рассказать о нашей небольшой Беларуси, которая приняла на себя первый, самый мощный удар и выдерживала все 4 года. Я бы сказала, что сама история сподвигла нас на то, чтобы говорить о ней правдиво, искренне, с сердечной болью и на разрыв".