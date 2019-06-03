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"Белорусский алфавит" в произведениях искусства

Новый арт-проект представила публике витебский художник Тома Прокофьева в областном краеведческом музее. На графических работах 28 букв белорусской азбуки. Каждая из них обозначена общеизвестными символами нашей страны: это архитектурные достопримечательности, бренды, известные люди, национальные блюда, а также живые исконно белорусские слова.

На основе этой серии картин в ближайшее время художник планирует издать путеводитель по Беларуси на трех языках – белорусском, русском и английском.

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