Белорусский авангард в работах Владимира Акулова на выставке в Смиловичах

Насыщенная энергетика цвета, искаженные формы и детская непосредственность. Все это присуще работам белорусского авангардиста Владимира Акулова. 23 картины, написанные за последние два года, художник представил на экспозиции в Смиловичском центре творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина. Для юных учащихся это уникальная возможность вживую познакомиться с художниками, представляющими современные направления в живописи.