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Белорусский авангард в работах Владимира Акулова на выставке в Смиловичах
Насыщенная энергетика цвета, искаженные формы и детская непосредственность. Все это присуще работам белорусского авангардиста Владимира Акулова. 23 картины, написанные за последние два года, художник представил на экспозиции в Смиловичском центре творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина. Для юных учащихся это уникальная возможность вживую познакомиться с художниками, представляющими современные направления в живописи.
Родом из Слуцка, ученик Владимира Садина, который вырастил целую плеяду известных белорусских мастеров. Творческий выбор в пользу авангардной живописи и графики Владимир Акулов сделал еще в конце 70-х, будучи студентом художественно-графического факультета Витебского тогда пединститута. Сегодня творчество Акулова с узнаваемым авторским стилем известно далеко за пределами нашей страны.
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