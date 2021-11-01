Белорусский "Аванграунд" в Центре современных искусств в Минске

Эксперименты эпохи "рамочного" соцреализма - в Центре современных искусств в Минске. Там открыли филиал "музейной трешки" Андрея Плесанова, коллекционера, режиссера и художника. В 90-е он первым показал минским эстетам андеграунд и параллельно собирал дома авангард от белорусских мастеров, во многих по формам и цвету - намеки на Казимира Малевича. Выставочный проект объединили в дуэт с работами из фондов центра.